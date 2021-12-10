Тайвань сожалеет о решении Никарагуа разорвать отношения с островом
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«Республика Никарагуа 10 декабря 2021 года в одностороннем порядке прекратила дипломатические отношения с Тайванем. Правительство Тайваня глубоко сожалеет об этом решении», — говорится в сообщении МИД Тайваня.
Отмечается, что в целях защиты национального достоинства, Тайвань также разорвал дипотношения с Никарагуа.
Ранее правительство Никарагуа объявило о разрыве отношений с Тайванем, назвав его частью Китая.