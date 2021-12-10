Тайвань сожалеет о решении Никарагуа разорвать отношения с островом

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Тайвань выражает сожаление в связи с решением Никарагуа разорвать дипломатические отношения с островом.
Тайвань сожалеет о решении Никарагуа разорвать отношения с островом
  • AP
  • © Alfredo Zuniga

«Республика Никарагуа 10 декабря 2021 года в одностороннем порядке прекратила дипломатические отношения с Тайванем. Правительство Тайваня глубоко сожалеет об этом решении», — говорится в сообщении МИД Тайваня.

Отмечается, что в целях защиты национального достоинства, Тайвань также разорвал дипотношения с Никарагуа.

Ранее правительство Никарагуа объявило о разрыве отношений с Тайванем, назвав его частью Китая.

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