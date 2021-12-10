Никарагуа разрывает отношения с Тайванем

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Правительство Никарагуа объявило о разрыве отношений с Тайванем, назвав его частью Китая, сообщает МИД страны.
Никарагуа разрывает отношения с Тайванем
  • Reuters
  • © Ann Wang

«Правительство Республики Никарагуа заявляет, что признает, что в мире существует только один Китай. Китайская Народная Республика является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — цитирует РИА Новости сообщение.

В документе указано, что с 9 декабря Никарагуа разрывает дипотношения с Тайванем.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон предпримет все возможные шаги для недопущения захвата Тайваня.

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