В США пообещали предпринять усилия по недопущению захвата Тайваня

Вашингтон предпримет все возможные шаги для недопущения захвата Тайваня, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Соединённые Штаты предпримут все действия, как дипломатические, так и по сдерживанию, чтобы никогда не произошёл... сценарий в отношении Тайваня (захват материковым Китаем. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

Салливан отметил, что именно на это сейчас направлены усилия американского государственного лидера.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США привержены политике одного Китая, но будут помогать Тайваню в укреплении оборонительного потенциала и готовы противостоять любым попыткам применения силы против острова.

США и ЕС в совместном заявлении также подчеркнули, что действия Китая в Тайваньском проливе подрывают мир в регионе и оказывают влияние на безопасность и процветание Соединённых Штатов и Европейского союза.