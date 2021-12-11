В Польше выразили обеспокоенность политикой Франции в отношении России

Польский институт международных отношений при правительстве республики опубликовал бюллетень, посвящённый политике Франции в отношении России. Специалисты правительственного центра вновь обеспокоены нежеланием французских властей проводить «более решительную» политику. С документом ознакомился RT.

«Французские власти избегают более решительной политики в отношении России, опасаясь реакции со стороны пророссийской оппозиции, ослабления позиции Франции по отношению к США и растущей роли НАТО», — считают в PISM.

Авторы документа отмечают, что французский лидер Эммануэль Макрон предпочитает решать разногласия через прямой диалог с Владимиром Путиным.

«Французские власти, как и подавляющее большинство представителей оппозиции, выступают за разрешение спорных ситуаций, возникающих в результате агрессивного поведения России в Европе, через прямой диалог с Путиным», — говорится в документе.

Вместе с тем Франция пытается отделять соперничество с Россией в Африке и оценку ситуации на Украине и в Белоруссии от отношений формата ЕС-Россия и НАТО-Россия, утверждают специалисты PISM.

В правительственном центре убеждены, что Россия продолжит пользоваться «этими проявлениями доброй воли» для усиления разногласий в ЕС. В частности, проводя свои интересы в ходе предвыборной кампании во Франции.

«Франция, таким образом, — удобное место для проведения Россией дестабилизирующих действий в ходе предстоящей предвыборной кампании, в том числе через поддержку симпатизирующих ей кандидатов», — утверждается в тексте бюллетеня.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в разговоре с RT отметила, что Франция является постоянным участником переговорного процесса с Россией, «несмотря на некоторые недопонимания».

Вместе с тем, по словам профессора, через давление на Францию Польша стремится проводить национальные интересы в ЕС.

«Польша знает, что именно Франция является одним из лидеров ЕС. Франция, как и Германия, способны транслировать свои интересы, повестку в отношениях с Россией. Отношение к России — это такой краеугольный камень прощупывания своей позиции, укрепления национального суверенитета и заявления своих собственных национальных интересов», — прокомментировала Ерёмина.

Ранее PISM уже выражал опасения по поводу сближения России и Франции. В материале 2019 года говорилось о том, что это может подорвать единство членов ЕС и НАТО по вопросам отношений с Москвой.

Тогда польские аналитики заявляли, что Макрон выступает за сотрудничество с Россией, в частности для противостояния растущему влиянию Китая в Европе.