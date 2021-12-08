Помощник Байдена: США не считают, что Россия решила напасть на Украину

В США не считают, что Россия решила напасть на Украину, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы всё ещё не считаем, что президент Путин принял решение (о предполагаемом вторжении на Украину. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Салливана, президент США Джо Байден напомнил своему российскому коллеге Владимиру Путину о возможных последствиях для Москвы в случае вторжения на Украину.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее заявила, что в Вашингтоне обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае российского «вторжения» на Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал продолжением информационной истерики сообщения СМИ о том, что в США изучают новые санкции против России, в том числе её отключение от системы SWIFT.

Также в Кремле заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.