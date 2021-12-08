Помощник Байдена: США не считают, что Россия решила напасть на Украину

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В США не считают, что Россия решила напасть на Украину, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Помощник Байдена: США не считают, что Россия решила напасть на Украину
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Мы всё ещё не считаем, что президент Путин принял решение (о предполагаемом  вторжении на Украину. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Салливана, президент США Джо Байден напомнил своему российскому коллеге Владимиру Путину о возможных последствиях для Москвы в случае вторжения на Украину.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее заявила, что в Вашингтоне обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае российского «вторжения» на Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал продолжением информационной истерики сообщения СМИ о том, что в США изучают новые санкции против России, в том числе её отключение от системы SWIFT.

Также в Кремле заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.

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