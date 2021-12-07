ITG: в Солт-Лейк-Сити намерены отправить делегацию на зимние ОИ в Пекине

В американском городе Солт-Лейк-Сити намерены отправить небольшую делегацию ни зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Пекине, несмотря на дипломатический бойкот соревнований со стороны США. Об этом сообщает издание Inside The Games.

По итогам виртуальной встречи заявочного комитета Солт-Лейк-Сити (штат Юта) и Международного олимпийского комитета (МОК) стало известно, что целью поездки станет приобретение нового опыта у организаторов Игр.

«Мы сосредоточились исключительно на наших Играх, которые стараемся провести. Этот (дипломатический бойкот. — RT) не обсуждался вообще», — отметил глава заявочного комитета Фрейзер Буллок.

В материале отмечается, что у Солт-Лейк-Сити есть возможность получить право проведения Олимпийских игр в 2030 или 2034 году, но чёткого решения на этот счёт пока не принято.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».

Позднее в Международном олимпийском комитете прокомментировали дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине со стороны правительства США.

Сообщалось, что власти Канады изучают вопрос о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.

В Японии чёткого решения пока не приняли.