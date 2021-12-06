В США заявили о готовности поддержать НАТО в случае «вторжения России на Украину»

Если Россия «вторгнется на Украину», то США могут оказать помощь союзникам на восточном фланге НАТО, заявил журналистам представитель американской администрации.

«Если Путин вторгнется (на Украину), то будет запрос о расширенной поддержке со стороны союзников на восточном фланге и положительный отклик со стороны США с дополнительными силами, возможностями и учениями, которые там будут проводиться», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с RT заявил, что Кремль видит чрезвычайно агрессивную позицию НАТО в отношении России, поэтому Москва «делает так, чтобы застраховать свои собственные интересы».

Также в Кремле заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.