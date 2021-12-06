В США заявили о готовности поддержать НАТО в случае «вторжения России на Украину»

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Если Россия «вторгнется на Украину», то США могут оказать помощь союзникам на восточном фланге НАТО, заявил журналистам представитель американской администрации.
В США заявили о готовности поддержать НАТО в случае «вторжения России на Украину»
  • Reuters

«Если Путин вторгнется (на Украину), то будет запрос о расширенной поддержке со стороны союзников на восточном фланге и положительный отклик со стороны США с дополнительными силами, возможностями и учениями, которые там будут проводиться», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с RT заявил, что Кремль видит чрезвычайно агрессивную позицию НАТО в отношении России, поэтому Москва «делает так, чтобы застраховать свои собственные интересы».

Также в Кремле заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.

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