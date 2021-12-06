В Индии произведут более 600 тысяч автоматов Калашникова

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская и индийская стороны подписали контракт на производство в Индии более 600 тыс. автоматов Калашникова.

Ранее стало известно, что Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов Калашникова.

«Речь идёт о производстве… свыше 600 тыс. автоматов», — приводит РИА Новости слова Шугаева, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

В ноябре пресс-служба группы компаний «Калашников» сообщала, что контракт на производство автоматов Калашникова АК-203 на совместном предприятии в Индии может быть подписан до конца этого года.