В Индии произведут более 600 тысяч автоматов Калашникова
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- РИА Новости
Ранее стало известно, что Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов Калашникова.
«Речь идёт о производстве… свыше 600 тыс. автоматов», — приводит РИА Новости слова Шугаева, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».
В ноябре пресс-служба группы компаний «Калашников» сообщала, что контракт на производство автоматов Калашникова АК-203 на совместном предприятии в Индии может быть подписан до конца этого года.