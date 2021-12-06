Times: страны НАТО и Украина опасаются, что Россия отрежет Прибалтику от альянса
- Reuters
В статье утверждается, что российская сторона якобы может направить мигрантов к Сувалкскому коридору на границе Польши и Литвы, чтобы устроить там беспорядки.
«Затем туда могут ворваться российские войска и расставить... военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации западных СМИ о концентрации российских войск на границе с Украиной якобы для подготовки к вторжению на территорию соседнего государства.
По её словам, в Соединённых Штатах проводят «спецоперацию по нагнетанию обстановки» вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.