Times: страны НАТО и Украина опасаются, что Россия отрежет Прибалтику от альянса

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Страны НАТО и Украина не исключают, что Россия может отрезать страны Прибалтики от альянса за несколько часов при помощи мигрантов. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Times: страны НАТО и Украина опасаются, что Россия отрежет Прибалтику от альянса
  • Reuters

В статье утверждается, что российская сторона якобы может направить мигрантов к Сувалкскому коридору на границе Польши и Литвы, чтобы устроить там беспорядки.

«Затем туда могут ворваться российские войска и расставить... военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации западных СМИ о концентрации российских войск на границе с Украиной якобы для подготовки к вторжению на территорию соседнего государства.

По её словам, в Соединённых Штатах проводят «спецоперацию по нагнетанию обстановки» вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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