FT: США пришлось убеждать союзников в подготовке «вторжения» России на Украину

США передали некоторым странам НАТО и ЕС данные о подготовке «вторжения» России на Украину, поскольку некоторые союзники не доверяли подобным утверждениям Вашингтона. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

В статье говорится, что США для того, чтобы убедить некоторые страны, использовали дипломатическое «взаимодействие» и распространили свои разведывательные данные, передаёт РИА Новости.

Как заявил один из источников, многие союзники США «не были уверены, что происходит что-то серьёзное».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для Украины существует «очень серьёзная угроза» со стороны России.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в России заинтересованы в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявления Киева о якобы возможности эскалации со стороны России, заявил, что российская сторона имеет право передвигать войска на своей территории и «ни о каком нагнетании речи не идёт».