Ушаков заявил о праве России передвигать войска на своей территории
- РИА Новости
Он прокомментировал заявления Киева о якобы возможности эскалации со стороны России.
«Мы на своей территории имеем право войска подвигать, но ни о каком нагнетании речи не идёт», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Соединённые Штаты работают над новыми мерами «сдерживания России от агрессии».
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявил о вероятности «эскалации» со стороны России.
В МИД России назвали мифологемой сообщения СМИ о подготовке «вторжения» на Украину.