Ушаков заявил о праве России передвигать войска на своей территории

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона имеет право передвигать войска на своей территории и никакой эскалации нет.
Ушаков заявил о праве России передвигать войска на своей территории
  • РИА Новости

Он прокомментировал заявления Киева о якобы возможности эскалации со стороны России.

«Мы на своей территории имеем право войска подвигать, но ни о каком нагнетании речи не идёт», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Соединённые Штаты работают над новыми мерами «сдерживания России от агрессии».

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявил о вероятности «эскалации» со стороны России.

В МИД России назвали мифологемой сообщения СМИ о подготовке «вторжения» на Украину.

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