Блинкен высказался об «угрозе» Украине со стороны России

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что для Украины существует «очень серьёзная угроза» со стороны России.

«Она (угроза. — RT) очень серьёзна, потому что то, что мы наблюдали, — это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной», — приводит пресс-служба Госдепа слова Блинкена в интервью шведскому телевидению.

По его словам, против Украины в социальных сетях ведётся пропагандистская кампания.

Он выразил надежду, что Россия «пойдёт по пути деэскалации».

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что обвинения в адрес России в невыполнении Минских соглашений абсурдны.