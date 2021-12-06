Блинкен высказался об «угрозе» Украине со стороны России
«Она (угроза. — RT) очень серьёзна, потому что то, что мы наблюдали, — это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной», — приводит пресс-служба Госдепа слова Блинкена в интервью шведскому телевидению.
По его словам, против Украины в социальных сетях ведётся пропагандистская кампания.
Он выразил надежду, что Россия «пойдёт по пути деэскалации».
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что обвинения в адрес России в невыполнении Минских соглашений абсурдны.