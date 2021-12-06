Блинкен высказался об «угрозе» Украине со стороны России

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что для Украины существует «очень серьёзная угроза» со стороны России.

«Она (угроза. — RT) очень серьёзна, потому что то, что мы наблюдали, — это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной», — приводит пресс-служба Госдепа слова Блинкена в интервью шведскому телевидению.

По его словам, против Украины в социальных сетях ведётся пропагандистская кампания.

Он выразил надежду, что Россия «пойдёт по пути деэскалации».

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что обвинения в адрес России в невыполнении Минских соглашений абсурдны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить