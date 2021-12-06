В ЮАР рассказали о выявлении «омикрона» у новых заболевших коронавирусом

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» может доминировать среди новых случаев коронавируса, выявленных в стране.

Заявление Рамапосы опубликовала пресс-служба президента ЮАР.

«Вариант «омикрон»... по-видимому, доминирует среди новых заражений в большинстве провинций», — заявил он.

Также президент ЮАР сообщил, что за последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в стране увеличилось в пять раз.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала в стриме RT «Летучка», стоит ли волноваться из-за штамма коронавируса «омикрон».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса.

Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».