Власти Польши официально подтвердили задержание российского сухогруза «Руслана»

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Морское управление польского города Гдыня официально подтвердило задержание российского сухогруза «Руслана».
Власти Польши официально подтвердили задержание российского сухогруза «Руслана»
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«В ночь с 3 на 4 декабря судно, плавающее под российским флагом, по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска сошло с назначенного фарватера и не отвечало на вызовы службы VTS Zatoka, которая непрерывно ведёт мониторинг движения судов. Судно также не отвечало на вызовы капитана порта Гданьск», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что морской пограничный отряд был проинформирован о сложившейся ситуации и его попросили срочно вмешаться «в связи с высокой вероятностью возникновения угрозы в морском движении и риском выхода судна на мель в районе Собешевского острова».

«Кроме того, на место происшествия было направлено подразделение морской поисково-спасательной службы», — сообщили в морском управлении.

Уточняется, что впоследствии было установлено, что трое членов экипажа, включая капитана сухогруза, находились в состоянии алкогольного опьянения. 

В настоящее время судно стоит на якорной стоянке. 

Ранее стало известно, что российский сухогруз «Руслана» был задержан в Польше.

Позднее в Российском профессиональном союзе моряков высказались о ситуации с задержанием судна.

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