В профсоюзе моряков высказались о ситуации с задержанием российского сухогруза в Польше

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В Российском профессиональном союзе моряков не получали обращений от экипажа задержанного в Польше сухогруза «Руслана», продукты и вода на борту есть.
В профсоюзе моряков высказались о ситуации с задержанием российского сухогруза в Польше
  • РИА Новости

«Я думаю, что никаких бытовых проблем там нет. Судно незадолго до этого вышло из Клайпеды, значит, вода и продукты есть», — приводит РИА Новости заявление профсоюза.

В профсоюзе также отметили, что судно стоит на якорной стоянке — в случае необходимости провизию будет несложно доставить.

«Каких-то особых сведений пока нет. Полагаю, там пройдёт расследование инцидента, после этого будет понятно, что произошло», — заключили в организации.

Ранее стало известно, что российский сухогруз «Руслана» был задержан в Польше.

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