Российский сухогруз задержали в Польше

Российский сухогруз «Руслана» был задержан в Польше.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польский специализированный морской портал portalmorski.pl.

«Российское судно «Руслана» находилось на волосок от захода на мель у берегов Собешевского острова. Потребовалось вмешательство среди прочих Пограничной стражи», — говорится в заявлении.

По данным портала, капитан судна и ещё два члена экипажа якобы находились в состоянии алкогольного опьянения. У капитана зафиксировали почти промилле алкоголя в крови, у двух других человек — около 1,5 промилле.

Ранее стало известно, что судно «Академик Иоффе» Института океанологии РАН задержано в Дании по иску третьей стороны.