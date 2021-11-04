Посольство сообщило о задержании в Дании российского судна «Академик Иоффе»
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«1 ноября при бункеровке (заправке. — RT) на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе» ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук», изъяты судовые документы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что судно задержано в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны. Дело связано с предыдущей деятельностью «Академика Иоффе».
Российское посольство передало в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание.
Российские дипломаты находятся в контакте с МИД Дании по данному вопросу, добавили в ведомстве.
В октябре в порту французского Дюнкерка задержали судно, на борту которого находились двое российских граждан.