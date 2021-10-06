В порту Дюнкерка задержали судно с двумя россиянами на борту

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В порту французского Дюнкерка 1 октября задержали судно, на борту которого, по данным французских властей, был обнаружен кокаин. В числе задержанных членов экипажа двое российских граждан.
В порту Дюнкерка задержали судно с двумя россиянами на борту
  • ©Global Look Press

В посольстве России во Франции заявили, что отслеживают ситуацию с задержанием судна и принимают все необходимые меры.

По данным посольства, задержанное судно ходило под флагом Либерии, а судовладелец не имеет отношения к России.

«Французские компетентные органы нам подтвердили, что в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России», — приводит сообщение РИА Новости.

В диппредставительстве рассказали, что в настоящее время проводятся следственные действия. При этом не позднее 7 октября должно быть проведено судебное заседание, по итогам которого станет известно, имеются ли основания для дальнейшего содержания российских моряков под стражей.

Как передаёт РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства экономики и финансов Франции, в трюме задержанного в порту Дюнкерка судна было обнаружено 40 мешков с кокаином.

В июне сообщалось о задержании моряка с судна «Амур» в Японии.

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