В порту Дюнкерка задержали судно с двумя россиянами на борту
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В посольстве России во Франции заявили, что отслеживают ситуацию с задержанием судна и принимают все необходимые меры.
По данным посольства, задержанное судно ходило под флагом Либерии, а судовладелец не имеет отношения к России.
«Французские компетентные органы нам подтвердили, что в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России», — приводит сообщение РИА Новости.
В диппредставительстве рассказали, что в настоящее время проводятся следственные действия. При этом не позднее 7 октября должно быть проведено судебное заседание, по итогам которого станет известно, имеются ли основания для дальнейшего содержания российских моряков под стражей.
Как передаёт РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства экономики и финансов Франции, в трюме задержанного в порту Дюнкерка судна было обнаружено 40 мешков с кокаином.
В июне сообщалось о задержании моряка с судна «Амур» в Японии.