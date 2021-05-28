В Японии проведут разбирательство по судну «Амур» в кратчайшие сроки

Короткая ссылка
Служба безопасности на море Японии в кратчайшие сроки проведёт разбирательство по ситуации с российским траулером «Амур», который ранее столкнулся с японской рыболовной шхуной. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Саппоро.

«Отделение в Момбецу японского управления безопасности на море заверило нас, что постараются завершить разбирательства в максимально короткие сроки. Все надеются, что это закончится в ближайшее время...» — цитирует РИА Новости консула Романа Колесника.

Дипломат подтвердил, что никто из экипажа не арестован, судно находится в японском порту добровольно.

«Статус не изменился, судно находится в порту Момбецу и добровольно сотрудничает в разбирательстве происшествия», — добавил консул.

Как уточняется, судовладелец намерен оставаться там столько, сколько потребуется, для того, чтобы полностью завершить и закрыть этот инцидент.

Ранее стало известно, что российский траулер «Амур», который ранее столкнулся с японской рыболовной шхуной, находится в порту Момбецу, но не удерживается там.

Позднее сообщалось, что береговая охрана Японии может задержать российский траулер «Амур» в порту Момбецу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить