Российское судно «Амур» не удерживается в японском порту

Российский траулер «Амур», который ранее столкнулся с японской рыболовной шхуной, находится в порту Момбэцу, но не удерживается там, сообщило генеральное консульство России в Саппоро.

«Мы подтвердили, что само судно «Амур» в настоящее время не удерживается в порту Момбэцу», — цитирует ТАСС сообщение консульства.

Отмечается, что капитан судна участвует в разбирательствах на добровольной основе.

Ранее генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что причиной столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать сильный туман.

В результате ЧП погибли три японских моряка. Инцидент произошёл у побережья острова Хоккайдо.