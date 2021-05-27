Российское судно «Амур» не удерживается в японском порту

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Российский траулер «Амур», который ранее столкнулся с японской рыболовной шхуной, находится в порту Момбэцу, но не удерживается там, сообщило генеральное консульство России в Саппоро.
Российское судно «Амур» не удерживается в японском порту
  • globallookpress.com

«Мы подтвердили, что само судно «Амур» в настоящее время не удерживается в порту Момбэцу», — цитирует ТАСС сообщение консульства.

Отмечается, что капитан судна участвует в разбирательствах на добровольной основе.

Ранее генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что причиной столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать сильный туман.

В результате ЧП погибли три японских моряка. Инцидент произошёл у побережья острова Хоккайдо.

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