Российское судно «Амур» не удерживается в японском порту
- globallookpress.com
«Мы подтвердили, что само судно «Амур» в настоящее время не удерживается в порту Момбэцу», — цитирует ТАСС сообщение консульства.
Отмечается, что капитан судна участвует в разбирательствах на добровольной основе.
Ранее генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что причиной столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать сильный туман.
В результате ЧП погибли три японских моряка. Инцидент произошёл у побережья острова Хоккайдо.