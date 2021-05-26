Посольство России в Японии прокомментировало столкновение судов

Посольство России в Японии прокомментировало столкновение японской рыболовецкой шхуны с российским торговым судном «Амур».

В дипведомстве отметили, что находятся в постоянном контакте с японской стороной. В настоящее время уточняются все обстоятельства происшествия.

«Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Ранее генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что причиной столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать сильный туман.

В результате ЧП погибли три японских моряка. Инцидент произошёл у побережья острова Хоккайдо.