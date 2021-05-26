Причиной столкновения российского и японского судов мог стать туман

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Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что причиной столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать сильный туман.

«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они (россияне. — RT) могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну», — цитирует заявление Марина РИА Новости.

Он добавил, что, как только случилась авария, российская сторона сразу сообщила о происшествии в службу безопасности на море Японии.

По словам генконсула, сейчас «Амур» идёт в Момбецу самостоятельно, его никто не конвоирует. Среди россиян пострадавших нет. 

Ранее стало известно, что при столкновении российского и японского судов погибли три человека.

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