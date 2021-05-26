Причиной столкновения российского и японского судов мог стать туман
«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они (россияне. — RT) могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну», — цитирует заявление Марина РИА Новости.
Он добавил, что, как только случилась авария, российская сторона сразу сообщила о происшествии в службу безопасности на море Японии.
По словам генконсула, сейчас «Амур» идёт в Момбецу самостоятельно, его никто не конвоирует. Среди россиян пострадавших нет.
Ранее стало известно, что при столкновении российского и японского судов погибли три человека.