Причиной столкновения российского и японского судов мог стать туман

Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что причиной столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать сильный туман.

«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они (россияне. — RT) могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну», — цитирует заявление Марина РИА Новости.

Он добавил, что, как только случилась авария, российская сторона сразу сообщила о происшествии в службу безопасности на море Японии.

По словам генконсула, сейчас «Амур» идёт в Момбецу самостоятельно, его никто не конвоирует. Среди россиян пострадавших нет.

Ранее стало известно, что при столкновении российского и японского судов погибли три человека.