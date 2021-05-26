В Охотском море столкнулись российское и японское рыболовецкие судна

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Судно рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии столкнулось с российским судном «Амур» у побережья острова Хоккайдо, сообщает телеканал NHK.

 «3 японских рыбака находятся без сознания в результате столкновения в Охотском море», — говорится на сайте телеканала.

Все пять японских рыбаков были доставлены на борт российского судна «Амур», с которым произошло столкновение и водоизмещение которого составляет 662 т. Водоизмещение японского судна — всего 9,7 т.

Отмечается, что из-за столкновения японское судно перевернулось.

В марте танкер российского Балтийского флота столкнулся с сухогрузом под флагом Барбадоса в Суэцком заливе.

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