В Охотском море столкнулись российское и японское рыболовецкие судна

Судно рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии столкнулось с российским судном «Амур» у побережья острова Хоккайдо, сообщает телеканал NHK.

«3 японских рыбака находятся без сознания в результате столкновения в Охотском море», — говорится на сайте телеканала.

Все пять японских рыбаков были доставлены на борт российского судна «Амур», с которым произошло столкновение и водоизмещение которого составляет 662 т. Водоизмещение японского судна — всего 9,7 т.

Отмечается, что из-за столкновения японское судно перевернулось.

В марте танкер российского Балтийского флота столкнулся с сухогрузом под флагом Барбадоса в Суэцком заливе.