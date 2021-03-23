Танкер Балтийского флота столкнулся с сухогрузом в Суэцком заливе

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Танкер российского Балтийского флота столкнулся с сухогрузом под флагом Барбадоса в Суэцком заливе.
Танкер Балтийского флота столкнулся с сухогрузом в Суэцком заливе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского флота.

«Морской сухогруз «Арк Роял», следующий под флагом Барбадоса в Суэцком заливе, нарушил правила судоходства и допустил навал на кормовую часть танкера Балтийского флота «Кола», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива не произошло.

Капитан сухогруза признал свою вину в нарушении правил.

28 ноября 2020 года в результате столкновения сухогруза и рыболовецкого судна в порту Касима японской префектуры Ибараки погиб один человек.

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