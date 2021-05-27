В Японии заявили о возможности задержать судно «Амур»

Короткая ссылка
Береговая охрана Японии может задержать российский траулер «Амур» в порту Момбэцу (префектура Хоккайдо), сообщает отдел береговой охраны Японии в Момбэцу.
В Японии заявили о возможности задержать судно «Амур»
  • Reuters

«Российское судно «Амур» может быть задержано в порту Момбецу для официального разбирательства», — цитирует ТАСС сообщение.

В береговой охране отметили, что срок задержания будет зависеть от содержания расследования.

Также сообщается о возможности допроса капитана и экипажа судна.

Ранее стало известно, что российский траулер «Амур», который ранее столкнулся с японской рыболовной шхуной, находится в порту Момбэцу, но не удерживается там.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить