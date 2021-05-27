В Японии заявили о возможности задержать судно «Амур»

Береговая охрана Японии может задержать российский траулер «Амур» в порту Момбэцу (префектура Хоккайдо), сообщает отдел береговой охраны Японии в Момбэцу.

«Российское судно «Амур» может быть задержано в порту Момбецу для официального разбирательства», — цитирует ТАСС сообщение.

В береговой охране отметили, что срок задержания будет зависеть от содержания расследования.

Также сообщается о возможности допроса капитана и экипажа судна.

Ранее стало известно, что российский траулер «Амур», который ранее столкнулся с японской рыболовной шхуной, находится в порту Момбэцу, но не удерживается там.