Салливан заявил о проблеме с выдачей российских виз американским дипломатам
- РИА Новости
«Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. И это было охарактеризовано как визовый тупик», — сказал он в интервью РБК.
Салливан пояснил, что США могут увеличить дипломатическое присутствие в России, только если правительство РФ предоставит американским дипломатам визы.
«Это не так просто, как сказать: «Присылайте больше дипломатов». Мы можем это сделать, только если российское правительство даёт визы нашим дипломатам, а мы не можем их получить», — добавил он.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США затягивают продление виз примерно для 100 дипломатов России.
11 ноября Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен проблемой невыдачи виз США дипломатам ряда стран, в том числе России, и продолжит взаимодействие с Вашингтоном по этому вопросу.
В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона намеренно разрушала систему оказания консульских услуг в России.