Салливан заявил о проблеме с выдачей российских виз американским дипломатам

Американская сторона не может увеличить дипломатическое присутствие в России из-за того, что дипломатам из США якобы не выдают российские визы. Об этом заявил посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан.

«Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. И это было охарактеризовано как визовый тупик», — сказал он в интервью РБК.

Салливан пояснил, что США могут увеличить дипломатическое присутствие в России, только если правительство РФ предоставит американским дипломатам визы.

«Это не так просто, как сказать: «Присылайте больше дипломатов». Мы можем это сделать, только если российское правительство даёт визы нашим дипломатам, а мы не можем их получить», — добавил он.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США затягивают продление виз примерно для 100 дипломатов России.

11 ноября Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен проблемой невыдачи виз США дипломатам ряда стран, в том числе России, и продолжит взаимодействие с Вашингтоном по этому вопросу.

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона намеренно разрушала систему оказания консульских услуг в России.