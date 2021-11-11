Генсек ООН будет решать проблему невыдачи виз США дипломатам

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокен проблемой невыдачи виз США дипломатам ряда стран, в том числе России и продолжит взаимодействие с Вашингтоном по решению этого вопроса, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь и юридический советник ООН были очень обеспокоены продолжающимися проблемами в рамках Соглашения о штаб-квартире, в частности, в отношении виз», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

По его словам, организация будет взаимодействовать с принимающей стороной и теми государствами, которые затронула данная проблема.

Ранее Россия попросила Антониу Гутерреша незамедлительно задействовать процедуру арбитража с целью решения проблемы выдачи виз США российским дипломатам.