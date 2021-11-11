Генсек ООН будет решать проблему невыдачи виз США дипломатам
«Генеральный секретарь и юридический советник ООН были очень обеспокоены продолжающимися проблемами в рамках Соглашения о штаб-квартире, в частности, в отношении виз», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.
По его словам, организация будет взаимодействовать с принимающей стороной и теми государствами, которые затронула данная проблема.
Ранее Россия попросила Антониу Гутерреша незамедлительно задействовать процедуру арбитража с целью решения проблемы выдачи виз США российским дипломатам.