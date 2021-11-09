Россия попросила Генсека ООН запустить арбитраж для решения проблемы с визами США

Россия попросила Генсека ООН Антониу Гутерреша незамедлительно задействовать процедуру арбитража с целью решения проблемы выдачи виз США российским дипломатам, заявил представитель России в Шестом комитете ГА ООН Сергей Леонидченко.

«Просим Генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру», — цитирует РИА Новости Леонидченко.

По его словам, проблемы с визами касаются не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России.

Он добавил, что на четвёртом году дискуссий пора переходить к действиям.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».