Россия попросила Генсека ООН запустить арбитраж для решения проблемы с визами США
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«Просим Генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру», — цитирует РИА Новости Леонидченко.
По его словам, проблемы с визами касаются не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России.
Он добавил, что на четвёртом году дискуссий пора переходить к действиям.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».