Россия попросила Генсека ООН запустить арбитраж для решения проблемы с визами США

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Россия попросила Генсека ООН Антониу Гутерреша незамедлительно задействовать процедуру арбитража с целью решения проблемы выдачи виз США российским дипломатам, заявил представитель России в Шестом комитете ГА ООН Сергей Леонидченко.
Россия попросила Генсека ООН запустить арбитраж для решения проблемы с визами США
  • Reuters
  • © Andrew Kelly

«Просим Генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру», — цитирует РИА Новости Леонидченко.

По его словам, проблемы с визами касаются не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России.

Он добавил, что на четвёртом году дискуссий пора переходить к действиям.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».

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