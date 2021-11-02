Рябков призвал США прислать сотрудников в Москву для нормализации выдачи виз

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Замглавы МИД России Сергей Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».
Рябков призвал США прислать сотрудников в Москву для нормализации выдачи виз
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Американское дипломатическое присутствие в России теперь сократилось до такого низкого уровня, что (посольство) больше не может предлагать базовые консульские услуги, такие как выдача виз для российских граждан, которым необходимо поехать в США. Сейчас США требуют от наших граждан выезжать за границу, чтобы получать визу», — сказал он на форуме «Диалог Форт-Росс».

По словам Рябкова, в Москве считают такую ситуацию недопустимой.

«Мы призываем США усилить своё присутствие в Москве и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объёме», — цитирует замминистра РИА Новости.

Как ранее отмечали в Москве, ничто не мешает Соединённым Штатам в полной мере заполнить свою квоту в 455 человек дипломатического персонала в России.

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