Рябков призвал США прислать сотрудников в Москву для нормализации выдачи виз
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- © Alexander Zemlianichenko
«Американское дипломатическое присутствие в России теперь сократилось до такого низкого уровня, что (посольство) больше не может предлагать базовые консульские услуги, такие как выдача виз для российских граждан, которым необходимо поехать в США. Сейчас США требуют от наших граждан выезжать за границу, чтобы получать визу», — сказал он на форуме «Диалог Форт-Росс».
По словам Рябкова, в Москве считают такую ситуацию недопустимой.
«Мы призываем США усилить своё присутствие в Москве и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объёме», — цитирует замминистра РИА Новости.
Как ранее отмечали в Москве, ничто не мешает Соединённым Штатам в полной мере заполнить свою квоту в 455 человек дипломатического персонала в России.