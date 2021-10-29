Захарова: ничто не мешает США полностью заполнить свою квоту на дипперсонал в России

Ничто не мешает Соединённым Штатам в полной мере заполнить свою квоту в 455 человек дипломатического персонала в России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ничто не мешает американской стороне, о чём ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов», — говорится в заявлении российского дипломата на сайте МИД.

Однако, по её словам, вместо этого в Соединённых Штатах направляют в СМИ некорректные данные о якобы четырёхкратном превосходстве российского дипприсутствия в США над американским в России.

«Причём засчитывают нам состав нашего постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что власти США потребовали, чтобы 55 сотрудников российской дипмиссии и административно-технических работников покинули территорию Соединённых Штатов в ближайшие месяцы.

В августе российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну.