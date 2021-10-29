Захарова: США требуют, чтобы ещё 55 российских дипломатов и работников покинули страну

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RT
Власти США потребовали, чтобы 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинули территорию Соединённых Штатов в ближайшие месяцы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: США требуют, чтобы ещё 55 российских дипломатов и работников покинули страну
  • РИА Новости

Как она заявила, у американцев «сейчас работают в России порядка 130 человек», в то время как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200 сотрудников.

«С учётом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что ещё 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Представитель МИД подчеркнула, что на каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ с российской стороны.

В августе диппредставительство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну.

В конце апреля американское посольство в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

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