Bloomberg сообщил о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

В ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме во время обсуждения событий на Украине состоялся «напряжённый спор».

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, к этому привело обсуждение ответных мер Запада в случае «российской агрессии» на Украине.

«Он (Лавров. — RT) заявил, что НАТО и Евросоюз подавляют инакомыслие и угрожают России», — говорится в публикации.

Ранее глава МИД России в рамках переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил о необходимости договориться о долгосрочных гарантиях безопасности.

Он также отметил, что в Москве заинтересованы в объединении усилий с Вашингтоном для урегулирования кризиса на Украине.