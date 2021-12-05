Bloomberg сообщил о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается, к этому привело обсуждение ответных мер Запада в случае «российской агрессии» на Украине.
«Он (Лавров. — RT) заявил, что НАТО и Евросоюз подавляют инакомыслие и угрожают России», — говорится в публикации.
Ранее глава МИД России в рамках переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил о необходимости договориться о долгосрочных гарантиях безопасности.
Он также отметил, что в Москве заинтересованы в объединении усилий с Вашингтоном для урегулирования кризиса на Украине.