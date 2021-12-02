Лавров заявил Блинкену о необходимости долгосрочных гарантий безопасности

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Глава МИД России Сергей Лавров в рамках переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме заявил о необходимости договориться о долгосрочных гарантиях безопасности.
Лавров заявил Блинкену о необходимости долгосрочных гарантий безопасности
  • AP

Российский дипломат подчеркнул, что игнорирование озабоченности Москвы будет иметь серьёзные последствия.

«Альтернативой этому, как подчеркнул Сергей Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах, что следует рассматривать как императивное требование», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.

В Госдепе США ранее рассказали о темах диалога Лаврова и Блинкена.

Глава МИД России заявил, что в Москве заинтересованы в объединении усилий с Вашингтоном для урегулирования кризиса на Украине.

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