В Госдепе рассказали о темах переговоров Лаврова и Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров отметили на переговорах важность координации усилий двух стран в сферах совпадающих интересов.

«Госсекретарь и министр иностранных дел отметили важность продолжения координации по вопросам двусторонних отношений и тем вопросам, где интересы совпадают, в том числе в том, что касается препятствования получению Ираном ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны также обсудили ситуацию в Кавказском регионе. Блинкен поприветствовал возобновление прямого диалога между Баку и Ереваном.

Ранее Лавров на переговорах с Блинкеном заявил, что в России заинтересованы в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине.