Лавров: Россия не уходит ни от каких контактов по урегулированию на Украине

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Россия не уходит ни от каких контактов по урегулированию на Украине, в том числе с США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Россия не уходит ни от каких контактов по урегулированию на Украине
  • © Пресс-служба МИД РФ

«К любым контактам мы готовы, ни от каких контактов мы не уходим, главное — понимать, чего мы добиваемся», — сказал он на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Лавров напомнил, что во время заседания глав МИД ОБСЕ в Стокгольме российская делегация распространила Минские соглашения и другие документы среди партнёров для ознакомления, чтобы они «внимательно изучили все эти документы», прежде чем комментировать в следующий раз «украинские дела».

«Тогда, наверное, у многих всё-таки появится понимание того, что нужно чуть-чуть иную риторику употреблять», — подытожил министр.

RT вёл прямую трансляцию.

Российский дипломат также заявил, что в стране заинтересованы в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отметил, что в Вашингтоне считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

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