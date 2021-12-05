Глава Пентагона заявил о приверженности США идее защиты Украины

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил, что Вашингтон привержен идее защиты территории Украины.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней», — цитирует ТАСС Остина.

Он подчеркнул, что США «привержены защите суверенной территории Украины».

По его словам, Вашингтон рассматривает различные способы защиты Украины.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину.

Также об этом сообщал телеканал CBS, по данным которого представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации западных СМИ о концентрации российских войск на границе с Украиной якобы для подготовки к вторжению на территорию соседнего государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.