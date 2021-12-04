Британские учёные назвали примерную длительность пандемии COVID-19 в мире

Пандемия коронавируса может потребовать «активных мер управления» на протяжении ещё пяти лет, говорится в сообщении правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

«SARS-CoV-2 будет по-прежнему представлять угрозу для функционирования системы здравоохранения и потребует активных мер управления, ключевыми из которых являются вакцинация и эпиднадзор, по крайней мере в течение следующих пяти лет», — приводит текст документа РИА Новости.

При этом учёные не смогли определить требуемых масштабов вакцинации населения и прочих мер на срок от пяти до десяти лет, так как это будет зависеть от эффективности вакцин, реакции иммунитета на повторное заражение и эволюции вируса.

Ранее в Англии обнаружили 75 случаев заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

28 ноября власти Британии ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма.