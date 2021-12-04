Британские учёные назвали примерную длительность пандемии COVID-19 в мире

Короткая ссылка
Пандемия коронавируса может потребовать «активных мер управления» на протяжении ещё пяти лет, говорится в сообщении правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).
Британские учёные назвали примерную длительность пандемии COVID-19 в мире
  • Reuters

«SARS-CoV-2 будет по-прежнему представлять угрозу для функционирования системы здравоохранения и потребует активных мер управления, ключевыми из которых являются вакцинация и эпиднадзор, по крайней мере в течение следующих пяти лет», — приводит текст документа РИА Новости.

При этом учёные не смогли определить требуемых масштабов вакцинации населения и прочих мер на срок от пяти до десяти лет, так как это будет зависеть от эффективности вакцин, реакции иммунитета на повторное заражение и эволюции вируса.

Ранее в Англии обнаружили 75 случаев заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

28 ноября власти Британии ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить