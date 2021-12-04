В Англии подтвердили ещё 75 случаев заболевания штаммом «омикрон»
Об этом информирует Sky News со ссылкой на Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKSA).
Случаи заболевания омикрон-штаммом зафиксированы в восьми регионах Англии.
Ранее в Шотландии выявили шесть случаев инфицирования новым штаммом COVID-19.
Власти Британии ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».
Также Великобритания заключила сделки с компаниями Moderna и Pfizer на приобретение дополнительно 114 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.