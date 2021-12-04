В Англии подтвердили ещё 75 случаев заболевания штаммом «омикрон»

В Англии обнаружили 75 случаев заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Общее число подтверждённых случаев заболевания омикрон-штаммом COVID-19 в Англии составляет 104.

Об этом информирует Sky News со ссылкой на Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKSA).

Случаи заболевания омикрон-штаммом зафиксированы в восьми регионах Англии.

Ранее в Шотландии выявили шесть случаев инфицирования новым штаммом COVID-19.

Власти Британии ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Также Великобритания заключила сделки с компаниями Moderna и Pfizer на приобретение дополнительно 114 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.