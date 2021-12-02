Великобритания закупит ещё 114 млн доз вакцин Pfizer и Moderna из-за штамма «омикрон»
- Reuters
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу Минздрава Великобритании Саджида Джавида.
По его словам, сделки на покупку 60 млн дополнительных доз вакцины Moderna и 54 млн доз Pfizer помогут Великобритании выиграть время для борьбы с новым омикрон-штаммом коронавируса.
Всего на территории Соединённого Королевства было выявлено 32 случая заболевания новым вариантом COVID-19.
Ранее сообщалось, что Великобритания с 26 ноября временно приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.
Также власти Британии ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».