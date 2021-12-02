Великобритания закупит ещё 114 млн доз вакцин Pfizer и Moderna из-за штамма «омикрон»

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Великобритания заключила сделки с компаниями Moderna и Pfizer на приобретение дополнительно 114 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.
Великобритания закупит ещё 114 млн доз вакцин Pfizer и Moderna из-за штамма «омикрон»
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу Минздрава Великобритании Саджида Джавида.

По его словам, сделки на покупку 60 млн дополнительных доз вакцины Moderna и 54 млн доз Pfizer помогут Великобритании выиграть время для борьбы с новым омикрон-штаммом коронавируса.

Всего на территории Соединённого Королевства было выявлено 32 случая заболевания новым вариантом COVID-19.

Ранее сообщалось, что Великобритания с 26 ноября временно приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Также власти Британии ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

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