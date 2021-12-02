Великобритания закупит ещё 114 млн доз вакцин Pfizer и Moderna из-за штамма «омикрон»

Великобритания заключила сделки с компаниями Moderna и Pfizer на приобретение дополнительно 114 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу Минздрава Великобритании Саджида Джавида.

По его словам, сделки на покупку 60 млн дополнительных доз вакцины Moderna и 54 млн доз Pfizer помогут Великобритании выиграть время для борьбы с новым омикрон-штаммом коронавируса.

Всего на территории Соединённого Королевства было выявлено 32 случая заболевания новым вариантом COVID-19.

Ранее сообщалось, что Великобритания с 26 ноября временно приостановила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Также власти Британии ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».