В Шотландии выявили шесть случаев инфицирования омикрон-штаммом COVID-19

Власти Шотландии подтвердили шесть случаев омикрон-штамма коронавирусной инфекции — четыре были выявлены в районе Ланаркшира и ещё два в Глазго и Клайде.

Reuters

«Все получат экспертную помощь и поддержку, Служба общественного здравоохранения Шотландии будет усиленно отслеживать контакты. Это поможет установить происхождение вируса и выявить контактные лица инфицированных», — цитирует Sky News главу Минздрава Шотландии Хамзу Юсуфа. Он добавил, что власти уже приняли ряд мер по борьбе с распространением нового штамма коронавируса. Ранее власти Великобритании ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Всем прибывающим в страну, включая привитых от COVID-19, необходимо будет сделать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения отрицательного результата.