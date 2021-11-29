В Шотландии выявили шесть случаев инфицирования омикрон-штаммом COVID-19

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Власти Шотландии подтвердили шесть случаев омикрон-штамма коронавирусной инфекции — четыре были выявлены в районе Ланаркшира и ещё два в Глазго и Клайде.
В Шотландии выявили шесть случаев инфицирования омикрон-штаммом COVID-19
  • Reuters

«Все получат экспертную помощь и поддержку, Служба общественного здравоохранения Шотландии будет усиленно отслеживать контакты. Это поможет установить происхождение вируса и выявить контактные лица инфицированных», — цитирует Sky News главу Минздрава Шотландии Хамзу Юсуфа.

Он добавил, что власти уже приняли ряд мер по борьбе с распространением нового штамма коронавируса.

Ранее власти Великобритании ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Всем прибывающим в страну, включая привитых от COVID-19, необходимо будет сделать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения отрицательного результата.

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