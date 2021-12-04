Глава МВФ рассказала о влиянии переговоров Байдена и Си Цзиньпина на мировую экономику
«Безусловно, это весьма позитивный сигнал», — приводит ТАСС её слова на конференции Reuters NEXT.
Георгиева призвала все государства сосредоточиться на принятии мер по выходу из экономического кризиса.
16 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байденом провели онлайн-саммит.
В ходе встречи Си Цзиньпин заявил о необходимости усилить сотрудничество между Китаем и США.
Байден, в свою очередь, отметил, что власти Соединённых Штатов и Китая должны сделать всё возможное, чтобы соперничество между государствами не привело к конфликту.