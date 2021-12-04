Глава МВФ рассказала о влиянии переговоров Байдена и Си Цзиньпина на мировую экономику

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Саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина стал позитивным сигналом для восстановления мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Безусловно, это весьма позитивный сигнал», — приводит ТАСС её слова на конференции Reuters NEXT.

Георгиева призвала все государства сосредоточиться на принятии мер по выходу из экономического кризиса.

16 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байденом провели онлайн-саммит.

В ходе встречи Си Цзиньпин заявил о необходимости усилить сотрудничество между Китаем и США.

Байден, в свою очередь, отметил, что власти Соединённых Штатов и Китая должны сделать всё возможное, чтобы соперничество между государствами не привело к конфликту.

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