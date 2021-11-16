Си Цзиньпин заявил о необходимости усилить сотрудничество между Китаем и США

Китай и США как две крупнейшие экономики мира должны усилить коммуникацию и сотрудничество. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуального саммита с американским лидером Джо Байденом.

Об этом информирует Центральное телевидение КНР.

«В настоящее время Китай и США находятся на ключевом этапе своего развития, человеческая «глобальная деревня» сталкивается с большим количеством вызовов», — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что, будучи двумя крупнейшими экономиками мира и постоянными членами СБ ООН, Китай и США должны усиливать коммуникацию и сотрудничество.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства.

Байден, в свою очередь, отметил, что власти Соединённых Штатов и Китая должны сделать всё возможное, чтобы соперничество между государствами не привело к конфликту.