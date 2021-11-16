Байден заявил о необходимости США и КНР не допустить перехода от соперничества к конфликту
Об этом информирует пресс-пул Белого дома.
«Наша обязанность — как лидеров Китая и США — гарантировать, что соперничество между нашими странами не перейдёт в конфликт, намеренный или непреднамеренный», — цитирует ТАСС Байдена.
Американский лидер подчеркнул, что между странами должны быть «только простая, прямая конкуренция».
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства.