Си Цзиньпин: Китай и США должны сотрудничать и выполнять международные обязательства
Об этом информирует Центральное телевидение КНР.
«Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество», — заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что обе страны должны «не только надлежащим образом решать свои внутренние дела, но и выполнять свои международные обязательства».
Ранее сообщалось, что виртуальная встреча китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена началась.