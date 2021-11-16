Си Цзиньпин: Китай и США должны сотрудничать и выполнять международные обязательства

Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуального саммита с президентом США Джо Байденом.

Об этом информирует Центральное телевидение КНР. «Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество», — заявил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что обе страны должны «не только надлежащим образом решать свои внутренние дела, но и выполнять свои международные обязательства». Ранее сообщалось, что виртуальная встреча китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена началась.