Псаки заявила, что вопрос о членстве стран в НАТО решает не Россия
- Reuters
Так она прокомментировала заявления о недопустимости вступления Украины в НАТО.
«Вопрос о том, кто является членом альянса, решают страны НАТО, а не Россия», — приводит ТАСС её заявление.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае ухода стран НАТО от обсуждений о гарантиях безопасности Москва будет вынуждена принимать меры.
Кроме того, Лавров предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры Соединённых Штатов.
Вместе с этим российский министр иностранных дел заявил о заинтересованности России в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине.