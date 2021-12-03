Псаки заявила, что вопрос о членстве стран в НАТО решает не Россия

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Решение о членстве какой-либо страны в НАТО принимают входящие в альянс государства, а не Россия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки заявила, что вопрос о членстве стран в НАТО решает не Россия
  • Reuters

Так она прокомментировала заявления о недопустимости вступления Украины в НАТО.

«Вопрос о том, кто является членом альянса, решают страны НАТО, а не Россия», — приводит ТАСС её заявление.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае ухода стран НАТО от обсуждений о гарантиях безопасности Москва будет вынуждена принимать меры.

Кроме того, Лавров предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры Соединённых Штатов.

Вместе с этим российский министр иностранных дел заявил о заинтересованности России в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине.

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