Блинкен заявил об отсутствии у НАТО планов по агрессивным действиям против России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический альянс не планирует агрессивных действий в отношении России.
Блинкен заявил об отсутствии у НАТО планов по агрессивным действиям против России
  • Reuters

«Это не альянс планирует агрессивные действия против России», — приводит РИА Новости его заявление на конференции Reuters NEXT.

По его словам, единственная агрессия, которую в НАТО замечали в последние годы, исходила якобы от России.

Блинкен вновь заявил, что Россию могут ожидать «очень серьёзные последствия» со стороны Соединённых Штатов и Европы, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме предупредил Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры Соединённых Штатов.

Вместе с этим Лавров заявил о заинтересованности России в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявления Киева о якобы возможности эскалации со стороны России, заявил, что российская сторона имеет право передвигать войска на своей территории и «ни о каком нагнетании речи не идёт».

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