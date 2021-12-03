Блинкен заявил об отсутствии у НАТО планов по агрессивным действиям против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический альянс не планирует агрессивных действий в отношении России.

«Это не альянс планирует агрессивные действия против России», — приводит РИА Новости его заявление на конференции Reuters NEXT.

По его словам, единственная агрессия, которую в НАТО замечали в последние годы, исходила якобы от России.

Блинкен вновь заявил, что Россию могут ожидать «очень серьёзные последствия» со стороны Соединённых Штатов и Европы, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме предупредил Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры Соединённых Штатов.

Вместе с этим Лавров заявил о заинтересованности России в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявления Киева о якобы возможности эскалации со стороны России, заявил, что российская сторона имеет право передвигать войска на своей территории и «ни о каком нагнетании речи не идёт».