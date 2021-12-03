Байден заявил о подготовке ряда инициатив по Украине и России

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что готовит ряд инициатив, касающихся России и Украины.
Байден заявил о подготовке ряда инициатив по Украине и России
  • Reuters

Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с союзниками в Евросоюзе и с Киевом.

«Что я делаю — так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается», — приводит ТАСС заявление Байдена.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва делает всё возможное, чтобы не допустить обострения ситуации в Европе.

22 ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

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