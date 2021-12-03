Антонов: Россия делает всё возможное, чтобы не допустить обострения ситуации в Европе

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва делает всё возможное, чтобы не допустить обострения ситуации в Европе.

«Это как в старой песне «Хотят ли русские войны?» Русские войны не хотят», — приводит ТАСС слова дипломата.

Он отметил, что Россия старается не допустить обострения ситуации.

«И, кто бы что бы ни говорил о том, что… делается еще один шаг в Европе на пути военного конфликта, мы сделали и делаем все возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации», — отметил посол.

Ранее Антонов предложил властям США обнулить санкции против дипломатических представительств на взаимной основе.