Антонов: Россия делает всё возможное, чтобы не допустить обострения ситуации в Европе

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва делает всё возможное, чтобы не допустить обострения ситуации в Европе.
Антонов: Россия делает всё возможное, чтобы не допустить обострения ситуации в Европе
  • РИА Новости

«Это как в старой песне «Хотят ли русские войны?» Русские войны не хотят», — приводит ТАСС слова дипломата.

Он отметил, что Россия старается не допустить обострения ситуации.

«И, кто бы что бы ни говорил о том, что… делается еще один шаг в Европе на пути военного конфликта, мы сделали и делаем все возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации», — отметил посол.

Ранее Антонов предложил властям США обнулить санкции против дипломатических представительств на взаимной основе.

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