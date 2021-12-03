Антонов предложил США обнулить санкции против дипмиссий на взаимной основе
- globallookpress.com
«Мы предлагаем... обнулить все введённые санкции против нас», — приводит РИА Новости заявление Антонова.
По его словам, российская сторона готова поступить аналогичным образом в отношении тех ограничений, которые были введены в качестве ответных на недружественные действия Соединённых Штатов.
«Ведь это так просто — дать возможность дипломатам выполнять свои функции», — подытожил посол.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о готовности ввести новые антироссийские санкции, назвал это тупиковым путём.