Антонов предложил США обнулить санкции против дипмиссий на взаимной основе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предложил властям США обнулить санкции против дипломатических представительств на взаимной основе.

«Мы предлагаем... обнулить все введённые санкции против нас», — приводит РИА Новости заявление Антонова.

По его словам, российская сторона готова поступить аналогичным образом в отношении тех ограничений, которые были введены в качестве ответных на недружественные действия Соединённых Штатов.

«Ведь это так просто — дать возможность дипломатам выполнять свои функции», — подытожил посол.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о готовности ввести новые антироссийские санкции, назвал это тупиковым путём.