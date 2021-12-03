Антонов предложил США обнулить санкции против дипмиссий на взаимной основе

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предложил властям США обнулить санкции против дипломатических представительств на взаимной основе.
Антонов предложил США обнулить санкции против дипмиссий на взаимной основе
  • globallookpress.com

«Мы предлагаем... обнулить все введённые санкции против нас», — приводит РИА Новости заявление Антонова.

По его словам, российская сторона готова поступить аналогичным образом в отношении тех ограничений, которые были введены в качестве ответных на недружественные действия Соединённых Штатов.

«Ведь это так просто — дать возможность дипломатам выполнять свои функции», — подытожил посол.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о готовности ввести новые антироссийские санкции, назвал это тупиковым путём.

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