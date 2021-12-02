Лавров назвал угрозу Нуланд ввести новые санкции тупиковым путём

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о готовности ввести новые антироссийские санкции, назвал это тупиковым путём.

«До этого тоже были санкции, которых раньше не было. Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, культуру дипломатических переговоров и достижения консенсуса, способность коллективно искать баланс интересов: чуть что не по их желанию — сразу вводятся санкции», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что Россия будет реагировать в случае введения новых санкций.

«Это тупиковый путь, и в конечном итоге он обернётся против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер», — отметил он.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд пригрозила России «серьёзными экономическими шагами и санкциями» в случае «агрессии» против Украины.